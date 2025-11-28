Израильская армия запретила Android для старших офицеров: теперь только iPhone

28 ноября 2025, 9:15

Армия Израиля ужесточила правила использования мобильных устройств для старших офицеров.

Согласно новой директиве, командиры от подполковника и выше смогут использовать только iPhone, что должно снизить риск взлома и несанкционированного доступа к служебной информации.Согласно The Jerusalem Post, решение связано с угрозами кибербезопасности: «враждебные силы, включая ХАМАСа и Хизбаллу, ранее использовали соцсети и мессенджеры для слежки за военнослужащими и получения данных о передвижении войск». Отмечается, что армия проводила внутренние учения и сценарии «приманок», имитирующие попытки обмана, чтобы повысить цифровую дисциплину офицеров.