Україна збирає IT-спеціалістів для розробки рішень для захисту та відбудови

29 сентября 2022, 17:45

28-29 жовтня відбудеться Фінал Чемпіонату DEV Challenge XIX, "Олімпійських ігор" у сфері IT. Десять років, дев'ятнадцять сезонів змагання збирає представників it-спільноти, що готові зіткнутися зі справжнім челенджем.

Чемпіонат DEV Challenge відбувається онлайн, за винятком гібридного Фіналу. Фінал традиційно проходив паралельно і в оффлайні, і в онлайні, у місті Києві. Цього року через війну Чемпіонат перенесли в Польщу.

Під час Чемпіонату DEV Challenge XIX учасники отримають реальні кейси від партнерів сезону, таких корпорацій, як Readdle, Luxoft, Revolut, AMO та інших. Також будуть представлені завдання від некомерційних проєктів, які допоможуть посилити країну. Організатори челенджу регулярно співпрацюють із Міністерством цифрової трансформації, МЗС та Міністерством оборони. Цього року будуть представлені конкурсні завдання від UNICEF, Мінцифри, Міноборони та "Армії дронів".

Чемпіонат DEV Challenge XIX розпочався на початку вересня 2022 року і триватиме два місяці.

Змагання проходять у три етапи: Кваліфікація, Онлайн раунд, Фінал. Судді Чемпіонату – топ-професіонали міжнародної IT-спільноти з країн Європи, США та Австралії.

Цього року девелопери об'єдналися задля розбудови технологічних рішень гуманітарної сфери та розробки переможних технологій для України та, зокрема, ЗСУ.

"Сучасна війна виграється сучасними технологіями, тому ефективне впровадження найкращих рішень – стратегічно важливий крок для перемоги. Якісні та креативні цифрові рішення для українського війська є не менш важливими, ніж традиційні методи ведення бойових дій", - каже директор з цифровізації ДК "Укроборонпром" Тимур Коритний.

За словами організаторки Чемпіонату Євгенії Беспалової, щороку змагання стає дедалі більш потужним інструментом винаходу технологічних рішень для критичних завдань суспільства.

"Учасники DEV Challenge отримують завдання від наших партнерів. З 2019 року ми активно співпрацюємо з міністерствами, залучаємо до вирішення нагальних питань держави топових it-спеціалістів. Завдяки Чемпіонату країна прискорює процеси діджиталізації у різних сферах. Цього року ми працюємо над розвитком технологій для відбудови України, допомоги ЗСУ. Також серед поставлених задач – рішення для захисту дітей та інших гуманітарних питань. На DEV Challenge ми даємо як завдання партнерів з комерційного сектору, так і нон-профіт організацій", – каже Беспалова.

Чемпіонат, на який зареєстровано вже більше 1800 учасників, традиційно відбувається онлайн. Фінал DEV Challenge XIX проходитиме 28 та 29 жовтня онлайн та офлайн у різних локаціях.

Однією з офлайн-локацій вперше стала Польща. Фінал DEV Challenge XIX, зокрема, відбудеться у другому за величиною місті країни – Лодзі.

Лодзь – одне з перших міст, яке підтримало Україну під час військової агресії рф проти України. Така позиція важлива для організаторів, адже 19-й сезон DEV Challenge значною мірою присвячений підтримці України для її перемоги та скорішої відбудови.