Під час заїзду серії GT World Challenge Europe в Італії сталася аварія за участі Lamborghini, за кермом якого перебував болгарський гонщик Георгій Дончев.
Після контакту з іншим автомобілем машина врізалася в огорожу, а через пошкоджений паливний бак спалахнула. Сам пілот, на щастя, не постраждав.
25 марта 2026, 9:45
Lamborghini загорівся під час гонки GT World Challenge Europe в Італії
Оцените новость: