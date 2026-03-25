25 марта 2026, 9:45

Lamborghini загорівся під час гонки GT World Challenge Europe в Італії

Під час заїзду серії GT World Challenge Europe в Італії сталася аварія за участі Lamborghini, за кермом якого перебував болгарський гонщик Георгій Дончев.

Після контакту з іншим автомобілем машина врізалася в огорожу, а через пошкоджений паливний бак спалахнула. Сам пілот, на щастя, не постраждав. 


