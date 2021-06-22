Летим в Армению: что нужно помнить

22 июня 2021, 11:15

Полететь в Армению из Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского можно двумя авиакомпаниями: украинской Bees Airline (выполняет рейсы по понедельникам и четвергам) и польской LOT (выполняет рейсы по понедельникам, средам и пятницам). Обе летят в Ереван, столицу Армении.



На данный момент в страну имеют право въезжать как ее граждане, так и иностранцы.

Каждому пассажиру необходимо иметь при себе сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, срок выдачи которого не превышает 72 часа. Соответствующий документ принимается на армянском, русском или английском языках.Сертификат должен быть напечатан на официальном бланке учреждения (лаборатории), проводившей исследование, и содержать следующие данные: ФИО директора учреждения (лаборатории), ФИО обследованного лица (пациента), данные документа, удостоверяющего личность (пациента), год рождения лица (пациента), результаты исследования.Сертификат должен быть заверен подписью руководителя учреждения (лаборатории) и соответствующей печатью.Обращаем ваше внимание: все пассажиры, прибывающие на территорию Армении, должны быть готовы к визуальному осмотру и бесконтактному измерению температуры. Люди с симптомами, характерными для больных COVID-19, отправляются на дополнительное обследование и даже госпитализацию при необходимости.В случае отсутствия сертификата указанной формы пассажир обязан пройти соответствующее тестирование в аэропорту или пункте пересечения границы по суше. Далее – обязательная самоизоляция на срок ожидания результатов ПЦР-теста (до 48 часов).Если он отрицательный, самоизоляция прекращается.Стоит помнить: ПЦР-тестирование, как и возможное лечение, осуществляется за счет пассажира.Детали по ссылке: https://www.gov.am/ru/covid-travel-restrictions/В Армении по меньшей мере до 11 июля 2021 г. действует масочный режим: все, кроме детей до 5 лет, обязаны носить маски в помещениях. Исключение - пребывание в личном авто, курение, употребление пищи или напитков.На открытых территориях (вне помещений) маски обязаны надевать все, кроме людей с хроническими респираторными заболеваниями, психическими расстройствами, нарушениями слуха. При этом необходимо всегда иметь соответствующие подтверждающие документы.Отсутствие маски допустимо в случае занятия спортом, езды на велосипеде, пребывания в специально отведенных местах отдыха на природе (пляжи, горы и др.). В то же время в городских парках, ботанических садах и зоопарках, исторических и культурных объектах ношение маски обязательно.ВАЖНО: находясь за пределами помещения, каждый взрослый должен иметь при себе документы или копию документов (в том числе электронную), удостоверяющих личность.За нарушение указанных правил в Армении предусмотрены штрафы.