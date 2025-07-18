Трамп та Зеленський розглядають можливість укладення "мегаугоди" у сфері авіації

В рамках домовленостей США купуватимуть безпілотники, випробувані в Україні, а взамін дозволять Києву купувати американське озброєння.
Ця угода може бути дуже важливою для США, адже, за словами аналітиків та посадовців, американські технології значно відстають від російських чи китайських. США не готові протидіяти новим типам БпЛА.
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