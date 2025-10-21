ГлавнаяНовости
21 октября 2025, 10:45

Італія готова купувати американську зброю для України через PURL, - Bloomberg

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив з ініціативою щодо участі в PURL під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня.


