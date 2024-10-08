Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2024 з медицини та фізіології

8 октября 2024, 11:45

Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів.

Нагадаємо, що сьогодні стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2024 рік. Премію присуджують щорічно з 1901 року за видатні заслуги у галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та діяльності за збереження миру. Також з 1969 року присуджують премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.Лауреатів Нобелівської премії-2024 визначать з 7 по 14 жовтня, а саме:7 жовтня - фізіологія й медицина,8 жовтня - фізика,9 жовтня - хімія,10 жовтня - література,11 жовтня - мир,14 жовтня - премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.