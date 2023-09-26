Житло в Європі стало дефіцитним – проблеми на ринку житла торкнулися майже всіх

26 сентября 2023, 13:45

Ситуація з житлом у багатьох європейських містах була складною навіть до масової міграції українців, а тепер справжня житлова криза стала гострішою.

Українські біженці становлять значну частку населення Польщі:▪️Загальне населення: 37,89 млн▪️Кількість українських біженців: 1,58 млн (загалом майже 2,5 млн українців)▪️Частка українських біженців відносно місцевого населення: 4,2% (приблизно 6,6%)В Польщі дедалі менше безкоштовного житла. Починаючи з 1 травня 2023 року, громадяни України, що перебувають у Польщі як біженці протягом більш ніж 180 днів, повинні внести 75% витрат на утримання у центрах тимчасового проживання.