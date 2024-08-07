Уряд Польщі розробляє план масової евакуації на випадок війни

7 августа 2024, 11:15

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі анонсував новий закон про захист населення та цивільну оборону. Одним із ключових елементів закону стане план масової евакуації та будівництво притулків для громадян на випадок війни.

В ньому йдеться, що 0,15% ВВП, виділеного на національну оборону, буде спрямовано на захист населення, що становитиме близько 5-6 мільярдів злотих щорічно.Таким чином, Польща готується до можливих загроз, посилюючи свою обороноздатність та піклуючись про безпеку свого населення.Міністр підкреслив, що розробка плану масової евакуації ґрунтується на досвіді війни в Україні.