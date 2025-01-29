У Польщі штрафуватимуть водіїв без окулярів

29 января 2025, 14:15

Водії, які за медичними показаннями повинні носити окуляри або контактні лінзи під час керування авто, можуть отримати штраф у 1500 zł, якщо порушать цю вимогу.

Поліція перевірятиме наявність окулярів або лінз у тих водіїв, у посвідченні яких зазначено відповідний код:

11.01 – обов’язкові окуляри;

21.02 – контактні лінзи;

31.06 – окуляри або контактні лінзи.



У разі відсутності необхідних засобів корекції зору, крім штрафу, водій може отримати заборону на керування авто. Якщо ж стан здоров’я змінився, слід оновити посвідчення, щоб уникнути штрафів.