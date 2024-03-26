Ісландія виділить 2 млн євро на закупівлю снарядів для України

26 марта 2024, 11:15

Відповідне повідомлення опублікував уряд Ісландії.

За словами міністра закордонних справ Б’ярні Бенедіктсона, політика щодо підтримки України, яка зараз знаходиться перед парламентом Ісландії, створює підтримку на довгострокову перспективу, але водночас він(ред. парламент Ісландії) готовий підтримувати ініціативи такого типу:Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпекиТакож Ісландія підтримає закупівлю обладнання для жінок в українську армію. Для задоволення потреб жінок-військовослужбовців пропонується забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на 75 мільйонів ісландських крон.