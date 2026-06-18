У Бельгії вводять новий податок на онлайн-посилки

З 1 липня 2026 року в Бельгії почне діяти збір 3 євро за кожен товар в імпортних посилках з-за меж ЄС (до 150 євро вартості).
Це частина європейської ініціативи проти недобросовісної конкуренції та масового дешевого імпорту.
Головне:
• податок стягується за кожну позицію в посилці, а не за всю відправку
• у деяких випадках податок може перевищити вартість замовлення
Чому це роблять: через мільйони дрібних посилок щодня митниця перевантажена, що сприяє контрафакту та ухиленню від податків.
Збір діятиме до 2028 року, поки ЄС не запровадить єдині правила.