ТОП-7 країн, які підвищать туристичні податки у 2025 році

27 декабря 2024, 9:45

1. Греція. З листопада по лютий збори складуть 2 євро за день (підвищення з 50 центів), а в високий сезон — до 8 євро на день.



2. Португалія. Туристичний податок залежатиме від муніципалітету, як і його сума (у середньому 1−2 євро за ніч).



3. Таїланд. Ті, хто прибуде суходолом, повинні будуть заплатити одноразовий збір у розмірі 300 бат (близько 8 євро), а ті, хто прибуде морем, заплатять 150 бат (близько 4 євро).



4. Франція. Сума варіюється від 1,95 євро за тризіркові готелі до 15,6 євро з людини за ніч у розкішних палацах або засобах розміщення без класифікації.



5. Іспанія. Місто Моган на острові Гран-Канарія з 2025 року братиме з туристів додатково по 15% від вартості проживання в готелі або орендованих апартаментів.



6. Італія. Венеція, яка 2024 року запровадила плату за відвідування міста в певні дні, 2025 року продовжить її дію, подвоївши вартість із 5 до 10 євро для тих туристів, які бронюють візит у місто в останню хвилину — менше, ніж за чотири дні до візиту.



7. Нідерланди. 2025 року столиця Амстердам підніме з 14 до 14,5 євро податок для круїзних туристів.