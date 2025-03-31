Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни

А які популярні місця для відпочинку ви вважаєте переоціненими?
Монако. Ціни там «дико завищені», а місцеве населення є недружелюбним. Також мандрівники поскаржилися на неприємний досвід під час прогулянки вуличками Монако.
Мальдіви. Вілли та незаймані пляжі дійсно є приголомшливими. Але насолодитися подібним відпочинком можна і в країнах Південно-Східної Азії або навіть у тихоокеанських острівних державах, набагато дешевше.
Дубай. Серед головних претензій до Дубая була дорожнеча. Мандрівники заявили, що у них склалося враження, ніби це місто здається «порожнім».
Лас-Вегас. Місто казино стало «занадто дорогим і багатолюдним» порівняно з минулими часами через курортні збори, які є додатковою статтею витрат.
Швейцарія. Ця країна «настільки дорога, що нею важко насолоджуватися.