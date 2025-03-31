Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни

31 марта 2025, 15:15

А які популярні місця для відпочинку ви вважаєте переоціненими?

Монако. Ціни там «дико завищені», а місцеве населення є недружелюбним. Також мандрівники поскаржилися на неприємний досвід під час прогулянки вуличками Монако.Мальдіви. Вілли та незаймані пляжі дійсно є приголомшливими. Але насолодитися подібним відпочинком можна і в країнах Південно-Східної Азії або навіть у тихоокеанських острівних державах, набагато дешевше.Дубай. Серед головних претензій до Дубая була дорожнеча. Мандрівники заявили, що у них склалося враження, ніби це місто здається «порожнім».Лас-Вегас. Місто казино стало «занадто дорогим і багатолюдним» порівняно з минулими часами через курортні збори, які є додатковою статтею витрат.Швейцарія. Ця країна «настільки дорога, що нею важко насолоджуватися.