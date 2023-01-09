На "Даринку" відкрили величезний коворкінг

На «Даринку» створили «містечко незламності» з понад 1000 місць для роботи, відпочинку та підзарядки гаджетів. Там є Starlink і 7 потужних генераторів.
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