9 января 2023, 12:15

На "Даринку" відкрили величезний коворкінг

На «Даринку» створили «містечко незламності» з понад 1000 місць для роботи, відпочинку та підзарядки гаджетів. Там є Starlink і 7 потужних генераторів.


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