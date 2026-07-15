Топ-5 популярних напрямків, які цього літа краще оминути

Експерти туристичного видання Travel Off Path назвали місця, де відпочинок у 2026 році може виявитися не таким безтурботним, як очікувалося.
Париж — багатогодинні черги в аеропорту через нову систему біометричного контролю.
Пальма-де-Майорка — протести місцевих жителів проти масового туризму та переповнені пляжі.
Рів’єра-Майя — узбережжя заполонили бурі водорості, які псують відпочинок і купання.
Дубай — нестабільна ситуація в регіоні може призводити до змін і скасувань авіарейсів.
Венеція — натовпи туристів, платний вхід до історичного центру у пікові дні та менше шансів відчути справжню атмосферу міста.
Якщо плануєте відпустку, перед бронюванням варто перевірити не лише ціни й погоду, а й актуальну ситуацію в країні. Іноді це допоможе зберегти не лише нерви, а й гроші.