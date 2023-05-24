РФ створює "елітну" авіаційну групу для атак на Україну

24 мая 2023, 12:15

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія, ймовірно, створює нову "елітну" штурмову авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над територією України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.За даними відомства, до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях, додали у розвідці.Відомство з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.