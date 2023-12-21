Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу РФ

21 декабря 2023, 11:15

Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.



Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.