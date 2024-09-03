3 сентября 2024, 9:15

Вітрова електростанція запрацювала на Львівщині

Вона здатна повністю заживи невелике місто. Її потужність – 60МВт.

Збудувала «вітряк» чесько-українська компанія. Проєкт обійшовся у 61,5 млн євро.


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