Вітрова електростанція запрацювала на Львівщині

Вона здатна повністю заживи невелике місто. Її потужність – 60МВт.
Збудувала «вітряк» чесько-українська компанія. Проєкт обійшовся у 61,5 млн євро.
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