Японія має запаси плутонію в розмірі 44,4 тис. тонн

7 августа 2025, 11:15

Цього вистачить, щоб створити тисячі ядерних бомб, — пише видання Kyodo.



Японія переробляє у Великій Британії та Франції радіоактивні відходи діяльності своїх АЕС, отримуючи плутоній, фактично придатний для військових потреб.

Нагадаємо, що Японія є єдиною країною, яка була атакована ядерною зброєю.О 8:15 ранку 6 серпня 1945 року над містом Хіросіма вибухнула скинута американським бомбардувальником атомна бомба, що забрала життя близько 140 тисяч жителів Хіросіми.Девʼятого серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Нагасакі, яке майже випадково опинилось у списку цілей США. Від вибуху та його наслідків загинуло понад 100 тисяч людей, а місто перетворилось на руїни.Також 12 березня 2011 року, о 08:36 за київським часом у Японії стався вибух на першому енергоблоці АЕС "Фукусіма-1". Це була найбільша ядерна катастрофа з часів вибуху на ЧАЕС.