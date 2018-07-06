6 июля 2018, 12:15

Сервис для хранения и передач данных FEX.NET выпустил приложение FON Radio для прослушивания онлайн-радио на мобильной платформе iOS.

Приложение доступно в магазине приложений AppStore.В приложении доступны радиостанции различных жанров, приложение позволяет слушать радио онлайн без регистрации и воспроизводить аудио в фоновом режиме. Битрейт воспроизводимого аудио в приложении FON Radio меняется в зависимости от скорости интернет-подключения.При помощи приложения FON Radio вы можете слушать любимые радиостанции онлайн и отмечать понравившиеся для более удобного доступа к ним. В приложении реализован поиск, радиостанции распределены по музыкальным жанрам и направлениям.“Статистика прослушивания радио на FEX.NET и в почтовом клиенте FEX Mail показала, что наши пользователи заинтересованы в радио. Приложение FON Radio является продолжением политики нашего ресурса. Это первая версия приложения и в дальнейшем мы намерены существенно увеличить количество радиостанций доступных в приложении и расширить его функциональные возможности” - прокомментировал выход приложения директор по коммуникациям FEX.NET Антон Семчишин.