OLFLEX CLASSIC 130 H - знайомство з особливостями кабелю

10 апреля 2023, 13:11

Головна перевага кабелю OLFLEX CLASSIC 130 H – він не підтримує горіння та не виділяє шкідливих галогенів.



Тобто при ймовірній пожежі цей кабель не виділяє отруйних речовин, таких як хлор чи бром, що має місце при використанні звичайних ПВХ кабелів. Назва ПВХ означає полівінілхлорид.

Безгалогенові кабелі OLFLEX CLASSIC 130 H мають європейські стандарти щодо пожежної безпеки. Кабель легко зачищатиOLFLEX CLASSIC 130 H це:

Якісно

Надійно

Безпечно

Інноваційно

Німецька компанія LAPP вже понад 60 років постачає якісну та надійну кабельно-провідникову продукцію по всьому світу. LAPP виробляє та постачає широкий асортимент продукції від кабелю та аксесуарів до готових кабельних рішень для якісного з'єднання.