Що таке безгалогенові кабелі та навіщо їх використовувати?

29 июля 2022, 11:45

Безгалогенові кабелі не містять галогенів у складі ізоляції (пластмас). Такі кабелі безпечні, оскільки у випадку пожежі не виділяються шкідливих для здоров'я людини газів галогенів.

Протипожежний захист

Тобто вони ідеальні для інтегрованого протипожежного захисту, так як мають захист від полум’я та низький рівень диму. Захист від полум’я уповільнює горіння, а зниження поширення полум’я сприяє само затуханню.



Галогени дуже часто використовують в бюджетних типах ізоляції кабелю. Хоч галогени й забезпечують уповільнення поширення полум'я, проте вони можуть завдати шкоди здоров’ю. Особливо це стосується випадків, коли горять галогеновані пластмаси, зокрема ПВХ. З цієї причини пластмаси, які не містять галогенів, все частіше використовуються для кабелів.

Періодична система

Що таке галогени? Такі елементи, як фтор, хлор, бром, йод і астат є галогенами, що містяться в багатьох хімічних сполуках, зокрема у полівінілхлориді. Їх часто використовують як добавки для покращення захисту від полум’я в багатьох технічних виробах.



Чому безгалогенові кабелі слід використовувати в сучасному будівництві?



- Не підтримують горіння;

- Не виділяють галогенів;

- Більш безпечні для здоров'я;

- Зниження екологічних збитків;

- Не утворюють кислот.

Безгалогеновий кабель OLFLEX CLASSIC 130 H – не підтримує горіння та не виділяє шкідливих галогенів, тому при пожежі не виділяє отруйних речовин, таких як хлор чи бром, що відбувається при використанні звичайних ПВХ кабелів.



Огляд кабелю OLFLEX CLASSIC 130 H

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Назва Ціна, без ПДВ Акційна ціна %

Кабель OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 107,49₴ 68,23₴ -35%

Кабель OLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 162,28₴ 103,27₴ -35%

* Під Акцією мається на увазі зниження прайсової ціни на 35% на артикул 1123140 та 1123107. Термін дії Акції до 31.12.2022

