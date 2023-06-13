13 июня 2023, 11:45

The Wall Street Journal: Китай помогает Ирану ускорить поставки дронов в Россию

В иранском дроне, сбитом в Украине, обнаружены китайские детали. Судя по тому, что сама деталь была произведена в январе, а использована РФ против Украины уже в апреле, становится ясно, что «Ирану требуется всего 3 месяца, чтобы произвести и поставить Москве оружие».



Издание отмечает, что Китай продолжает поставлять иранцам транспортные средства и основные детали для программы разработки дронов, несмотря на попытки США исключить Китай из российской цепочки поставок оружия.

