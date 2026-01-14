Компания Маска предложила иранцам бесплатный доступ в интернет через Starlink

14 января 2026, 15:45

Информацию Bloomberg подтвердили в американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в интернет.

Такое решение компания американского миллиардера Илона Маска приняла на фоне смертоносных протестов в Иране и многодневного отключения интернета. У всех, у кого есть терминалы Starlink в Иране, теперь могут пользоваться услугой бесплатно.Агентство отметило, что терминалы Starlink официально в Иране запрещены, но, по некоторым данным, контрабандой в страну попало около 50 тыс. устройств. При этом иранские военные работают над подавлением сигнала Starlink и выслеживают пользователей.