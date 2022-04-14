Acer решила приостановить свой бизнес в России

14 апреля 2022, 10:15

Acer строго соблюдает применимые законы и правила международной торговли и внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной.

В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России.Компания уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому человеку и его семьям, пострадавшим от текущей ситуации. Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее." - заявила компания на своем официальном сайте.