Amazon уволила сотрудника через Израиль

15 октября 2025, 8:45

Американская компания Amazon уволила своего инженера за акции в поддержку палестинцев и против сотрудничества корпорации с властями Израиля, сообщает Bloomberg.

Перед увольнением сотрудник разослал серию сообщений по внутренним корпоративным чатам, в которых он раскритиковал предоставление Amazon облачных технологий и сервисов искусственного интеллекта израильским государственным структурам, после чего он устроил акцию протеста в штаб-квартире корпорации в Сиэтле с раздачей листовок. Пресс-служба Amazon аргументировала увольнение тем, что компания «не терпит дискриминации, преследований, угрожающего поведения или высказываний любого рода на рабочем месте».Amazon, наряду с Google, предоставляет облачные вычислительные услуги правительственным и военным структурам Израиля в рамках общего контракта под названием Project Nimbus. Обе компании стали объектами протестов со стороны критиков действий Израиля во время войны в секторе Газа.