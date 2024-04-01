США одобрили дополнительные поставки оружия Израилю — The Washington Post

1 апреля 2024, 15:15

Чиновники Пентагона и Госдепартамента США на условиях анонимности рассказали изданию, что Израиль получит более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, а также 25 истребителей F-35A и двигателей к ним.

WP отмечает, что это решение было одобрено Конгрессом США еще в 2008 году, поэтому департамент не обязан был направлять законодателям новое уведомление.



Передача состоится несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления на юге сектора Газа, которое может поставить под угрозу жизни сотен тысяч палестинцев. Но вместе с тем, там располагается четыре батальона ХАМАС.