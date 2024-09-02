Netflix підвищує ціни на підписку для клієнтів у Польщі

2 сентября 2024, 10:45

Стрімінгова платформа Netflix вперше за три роки підняла щомісячну передплату для своїх польських користувачів, яка тепер складає:

Найдешевший пакет Netflix - 33 zł/місяць. Абонент має доступ до всього контенту бібліотеки на одному екрані одночасно в HD-якості (720p);

Середній пакет «Standard» - 49 zł/місяць. У цьому плані ви можете дивитися Netflix на двох пристроях одночасно в HD-якості;

Найдорожчий тариф «Преміум» - 67 zł/місяць. Включає якість Ultra HD, звук HDR та Dolby Atmos та можливість перегляду на чотирьох пристроях одночасно.