Ирак готовится запустить первый ядерный учебный реактор

4 июня 2025, 9:45

Багдад объявил о готовности начать строительство своего первого ядерного учебного реактора после признания трех бывших ядерных объектов безопасными.

Как сообщает британское издание The New Arab, проект реализуется в сотрудничестве с Китаем.Министр высшего образования Ирака аль-Абуди заявил, что страна готова подписать стратегическое соглашение с китайским Управлением по атомной энергии для запуска подкритического реактора, предназначенного для научных и учебных целей.

Инициатива входит в рамки усилий по восстановлению ядерной научной базы Ирака, разрушенной после неудачных попыток развития атомной энергетики в прошлом.