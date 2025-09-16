Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов

16 сентября 2025, 9:45

Анкара объявила о старте национального проекта по созданию отечественных ядерных реакторов без участия других стран.

Министр промышленности Каджыр заявил, что это часть стратегии «Национальный технологический рывок», направленной на укрепление энергетической независимости и снижение зависимости от импорта.Проект охватывает ключевые секторы - ИИ, оборону, химию, металлургию - и опирается на безуглеродные и бесперебойные источники энергии. Разработка будет вестись с участием турецких научных институтов TENMAK и TÜBİTAK, а также университетов.Проект может стать альтернативой текущим внешним проектам, включая российскую АЭС «Аккую», и продвинуть Турцию в направлении технологического суверенитета.