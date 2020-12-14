Zotac выпустила белоснежные GeForce RTX 3080 и 3070

14 декабря 2020, 9:45

О том, что Zotac готовит к выпуску GeForce RTX 3070 в исполнении Twin Edge OC White Edition, мы писали ещё пару недель назад. А сегодня компания решила официально анонсировать эту новинку.

Кроме того, в таком же белоснежном исполнении была анонсирована модель GeForce RTX 3080 Trinity OC.

Производители всё чаще выпускают компьютерные компоненты в белом цвете, поскольку они становятся всё популярнее среди энтузиастов компьютерного моддинга. Zotac решила не отставать от тренда и представила серию графических ускорителей White. По словам компании обе модели представляют собой лимитированное издание, однако что именно это значит компания пояснять не стала. Возможно, видеокарты в белом исполнении появятся в продаже только в определённых регионах или же будут выпущены ограниченным тиражом.



Обе новинки Zotac оснащены ARGB-подсветкой, которая управляется с помощью фирменного ПО Spectra 2.0.



Для старшей модели GeForce RTX 3080 Trinity OC White, оснащённой более эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами, Zotac заявила частоту GPU в Boost-режиме на уровне 1740 МГц. Таким образом заводской разгон составил всего 1,8 % от номинала. Для версии GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White компания также предлагает минимальный разгон из коробки — частота GPU в Boost-режиме составляет 1755 МГц, что на 1,7 % выше эталонного значения.

Поскольку частотный режим работы видеокарт практически не изменился, Zotac заявила эталонные значения уровня TPD для обеих моделей, которые составляют 320 и 220 Вт для старшей и младшей версии соответственно. Особенностью младшей версии стало появление второго 8-контактного разъёма для дополнительного питания.

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