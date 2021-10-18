GIGABYTE представляет графическую плату AMD Radeon RX 6600 EAGLE 8G

18 октября 2021, 13:45

GIGABYTE анонсирует новый ускоритель трехмерной графики на базе ГП AMD Radeon RX 6600 – модель GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8G.

Новая графическая плата семейства EAGLE – оптимальный выбор для тех, кому необходима сбалансированность ключевых характеристик, уникальный дизайн, надежность и энергоэффективность, а также исключительно высокая частота кадров в современных играх формата 1080p.

Графические платы AMD Radeon RX 6600-серии спроектированы на базе революционной игровой микроархитектуре AMD RDNA 2, благодаря которой готовые решения выгодно отличает оптимальный баланс производительности и энергоэффективности. В активе новинки 32 Мбайт высокопроизводительной кэш-памяти AMD Infinity, скоростное видеоОЗУ GDDR6 объемом 8 Гбайт, технология AMD Smart Access Memory и ряд других фирменных функции компании AMD. Новый продукт GIGABYTE предназначен для модернизации систем среднего ценового сегмента, предлагая высокий уровень производительности и технологии нового поколения, применительно к дискретной графике в составе современных настольных ПК. Кроме того, графической плате доступны все прогрессивные технологии AMD, в частности, инструментарий для разработчиков с открытым исходным кодом AMD FidelityFX Super Resolution – фирменная технология пространственного масштабирования, средствами которой удается повысить частоту смены кадров в отдельных игровых приложениях без ущерба для выбранного экранного разрешения.



Фирменная система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3X – это композитные медные тепловые трубки, непосредственно соприкасающиеся с кристаллом ГП, три вентилятора с уникальным 3D-профилем лопастей крыльчатки и альтернативной схемой вращения, которые обеспечивают эффективный отвод тепла, а также защитная пластина на тыльной стороне печатной платы. Средствами технологии Screen cooling постоянно поддерживается комфортный температурный режим для ключевых компонентов видеокарты, что гарантирует повышенную производительность и стабильную работу видеоподсистемы в целом. Средний вентилятор вращается в противоположном направлении по отношению к двум крайним, таким образом удается сформировать направленный воздушный поток и обеспечить эффективное охлаждение наиболее горячих зон изделия, организовав комфортный температурный режим для ГП, микросхем видеопамяти и силовых компонентов подсистемы питания. Оригинальный конструктив радиатора и защитного экрана позволяет беспрепятственно пропускать воздушные массы и обеспечивает максимально эффективное рассеивание тепла. Кроме того, нано-смазка на основе графена, применяемая для смазки подшипников скольжения в составе фирменных вентиляторов системы охлаждения WINDFORCE 3X, помогает продлить срок службы изделия до 2,1 раза, приблизив по этому показателю параметры подшипника скольжения к характеристикам двойного подшипника качения, при этом уровень шума работающих вентиляторов значительно ниже.

Дизайн видеоускорителей семейства EAGLE – это органичный сплав прагматизма современных технологий и футуризма научной фантастики, прочные материалы, элементы из прозрачного пластика и яркий запоминающийся логотип. Пластина на тыльной стороне печатной платы выполняет не только защитную функцию, исключая возможность попадания сторонних предметов на токопроводящие элементы, но и минимизирует негативный эффект внешнего воздействия на изгиб и кручение. Применительно к графическим платам GIGABYTE нового поколения разработана многофазная подсистема питания, которая позволяет функционировать силовым КМОП-транзисторам при более низкой температуре, защищает их от перегрева и формирует сбалансированную нагрузку на каждый транзистор. С целью обеспечить исключительно высокую производительности, стабильную работу и продолжительный срок службы изделий, элементная база всех новинок представлена сертифицированными в рамках концепции Ultra Durable высококачественными дросселями и конденсаторами.