GIGABYTE представляет графическую плату Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G

26 февраля 2024, 13:15

Компания GIGABYTE анонсирует новую графическую плату на базе высокопроизводительной и энергоэффективной архитектуры AMD RDNA 3 – видеоускоритель трехмерной графики Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G, оснащенный прогрессивной системой охлаждения WINDFORCE.

Представленная модель демонстрирует непревзойденную производительность в игровых приложениях формата 1080p, в частности, потрясающие визуальные эффекты и плавное воспроизведение динамичных сцен, а также обеспечивает требуемое быстродействие процедур потокового вещания видеоконтента в реальном времени.

Фирменная система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE, реализованная в составе ориентированных на игровое сообщество продуктов, представлена тремя вентиляторами с альтернативной схемой вращения и уникальным профилем лопастей крыльчаток, радиатором и медными композитными тепловыми трубками прямого контакта с ГП. Центральный вентилятор вращается в направлении, противоположном вращению двух краевых, в результате обеспечивается своевременный отвод тепла как с лицевой, так и с тыльной поверхности конструктива изделия и минимизируется негативный эффект, вызванный турбулентными потоками. Все перечисленные особенности, а также фирменные функции 3D Active Fan и Screen Cooling, гарантируют исключительно высокую производительность видеоподсистемы и эффективное охлаждение ключевых компонентов.



Надлежащее теплорассеивание конструктива WINDFORCE обеспечивают вентиляторы, в качестве составной части смазки подшипников применяется нанографен, благодаря которому срок эксплуатации вентиляторов возрос в 2,1 раза, на фоне крайне незначительного уровня шума от работы крыльчаток (параметры сопоставимы с характеристиками вентиляторов, оснащенных двумя подшипниками качения). Защитная пластина на тыльной стороне печатной платы призвана обеспечить прочность конструкции и уберечь изделие GIGABYTE от деформации под воздействием результирующего момента сил (изгиб и кручение) в процессе длительной эксплуатации. Дизайн новинки визуально ассоциируется с сюжетными элементами современных видеоигр, общее впечатление усиливает боковая подсветка кожуха системы охлаждения. Средствами фирменного программного обеспечения можно настроить подсветку сообразно предпочтениям пользователя с целью усилить индивидуальность стиля собранной своими руками системы.



Превосходная производительность графической платы GIGABYTE обусловлена грамотно реализованными схемотехническими решениями и высококачественной элементной базой (сертифицированные компоненты в рамках фирменной концепции ULTRA DURABLE). В частности, твердотельные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником и силовые МОП-транзисторы с пониженным сопротивлением канала перехода обеспечивают исключительное быстродействие видеоподсистемы и продолжительный срок службы изделия. Таким образом, предпринятый комплекс мер предоставляет пользователям возможность полностью погрузиться в насыщенный событиями виртуальный мир игровых приложений в формате 1080p на фоне гарантированно стабильной работоспособности системы в целом.

Новинка GIGABYTE AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G обеспечивает великолепную производительность в играх, в том числе благодаря 16 Гбайт прогрессивного видеоОЗУ GDDR6, а также фирменным технологиям нового поколения компании AMD, которые призваны обеспечить плавность воспроизведения игрового контента, высокую реалистичность и детализацию трехмерных сцен, надлежащее быстродействие применительно к типовому 1080p и даже более высокому экранному разрешению. Средствами фирменной технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 и AMD HYPR-RX совместно с функцией AMD Fluid Motion Frames предусмотрена возможность задействовать в отдельных игровых сценариях режим 1440p, при этом значительно возросший объем высокоскоростной видеопамяти GDDR6 16 Гбайт открывает перед пользователями еще больше возможностей для творчества, например, в контексте растущего интереса к набирающим популярность специализированным приложениям, способным задействовать алгоритмы искусственного интеллекта. Таким образом представленная GIGABYTE графическая плата Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G способна предложить поклонникам компьютерных видеоигр и энтузиастам именно то, что наиболее востребовано этой аудиторией – производительность с прицелом на будущее, плюс технологии нового поколения для обработки всевозможного видеоконтента.