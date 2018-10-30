Zyxel: Отельеры не уделяют достаточного внимания качеству Wi-Fi

30 октября 2018, 23:26

Исследование, проведенное по заказу компании Zyxel – эксклюзивным партнером которого является MTI IT-дистрибуция, показало, что для более половины (55%) европейских отелей Wi-Fi является одним из трех самых востребованных гостями сервисов, но 38% отелей не могут обеспечить высокое качество доступа к беспроводной сети из-за большого числа подключенных к ней устройств.В опросе участвовали 405 отвечающих за ИТ менеджеров отелей из девяти стран западной Европы. Целиком результаты приведены в отчете Zyxel’s Connected Hospitality Report: Europe (англ.).Wi-Fi был назван одним из трех наиболее востребованных сервисов в отелях, а плохой Wi-Fi является второй после внешнего шума причиной жалоб гостей отеля. С этой проблемой сталкивается почти каждый пятый (18%) участник опроса.«Частые жалобы должны стать причиной беспокойства для всей гостиничной отрасли», - считают в Zyxel. – «Гость ожидает, что Wi-Fi в отеле будет работатьстабильно, и, если это не так, появляются серьезные неудобства, особенно для предпринимателей».37% менеджеров отелей заявили, что у них не было никаких проблем с Wi-Fi, а 10% «не очень удовлетворены», либо «совсем не удовлетворены» сервисом Wi-Fi, который их отель предлагает гостям. Тем не менее, более половины (52%) указали, что у них возникают проблемы, когда к беспроводной сети одновременно подключаются много устройств, причем 12% опрошенных постоянно сталкиваются с этой проблемой.Согласно индексу GlobalWebIndex, среднее число подключенных устройств индивидуальных пользователей достигло значения 3.64, а по данным Emarketer в прошлом году проникновение смартфонов в Западной Европе превысило 70%.Таким образом, проблемы с сервисами Wi-Fi будут усугубляться, особенно в связи с переходом компаний к использованию облачных технологий и ростом популярности у потребителей сервисов потокового воспроизведения онлайнового видео.По убеждению Zyxel почти две трети отельеров сталкивались с проблемами работы сети в их отелях и более половины отметили, что производительность сети падает при увеличении числа подключенных устройств. Однако, большинство опрошенных до сих пор не осознали важность проблемы.«Не стоит ожидать, что если в отеле плохой Wi-Fi, то гости для выхода в интернет будут использовать 3G/4G. Во многих местах, особенно в сельской местности, все еще нет хорошего сервиса передачи данных по сотовой сети.Кроме, гости из других стран часто не могут использовать сотовую связь из-за высоких тарифов на роуминг передачи данных, поэтому для них Wi-Fi является единственным приемлемым по цене вариантом подключения к интернету. К сожалению, многие отели не только не могут предложить достойный Wi-Fi своимгостям, но даже не пытаются решить эту проблему», – говорят в Zyxel.Одной из главных причин низкого качества беспроводных сетей в отелях являются ошибки при ее развертывании. Почти половина (49%) опрошенных заявили, что они не проводили обследования территории отеля перед развертыванием беспроводной сети, либо ничего не знают о таком обследовании.Кроме того, в 15% отелей развертывание беспроводной сети выполнял сотрудник, не обладающий необходимой квалификацией.«Для эффективного развертывания сети Wi-Fi необходимо учитывать специфику конкретного отеля, например, расстояние от точек доступа, толщину стен и т.п.Эту задачу невозможно решить без привлечения специалиста по беспроводным технологиям. Развертывать сеть Wi-Fi без предварительного обследования территории отеля также бессмысленно, как устраивать большой прием в ресторане, не выяснив предварительно его вместимость. Во многих отелях сеть Wi-Fi плохо работает из-за того, что при ее развертывании не учитывались особенности конструкции здания и потребности гостей отеля», - заключают в Zyxel.