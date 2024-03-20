Zyxel WAX300H — настенная точка доступа-коммутатор для отелей

20 марта 2024, 13:15

Zyxel WAX300H — это не только точка доступа Wi-Fi 6 (AX3000) с антенной MU-MIMO 2x2.

Новинка представляет собой 4-портовый гигабитный коммутатор с PoE для удобного подключения периферийных устройств в гостиничном номере — VoIP-телефонов, телевизоров, компьютеров, принтеров и т. д.

Разработанная специально для гостиничных номеров, WAX300H обеспечивает превосходное качество беспроводной связи для гостей отеля. Новинка поддерживает использование каналов 160 МГц, удваивая пропускную способность по сравнению с каналами 80 МГц, чтобы предоставить более высокие скорости. Так как Zyxel WAX300H обеспечивает не только Wi-Fi, но и проводное подключение с PoE, устройство идеально подойдёт для кафе, ресторанов, общежитий, хостелов и домашних офисов.Точка доступа AX3000 с антеннами 2x2:2 гарантирует максимальную скорость передачи данных 3000 Мбит/с, что обеспечивает бесперебойную и быструю связь для гостей отеля и услуг в номере.3 порта предоставляют подключение нескольких проводных устройств к точке доступа, включая один порт с поддержкой PoE-out и мощностью до 5 Вт.

Zyxel WAX300H легко вписывается в любой интерьер и может быть установлена на стене или в любом незаметном месте, даже просто на рабочем столе. Для лучшей эстетики Ethernet-кабель может выходить из кабельного канала, благодаря чему WAX300H остаётся тонким и помещается в ограниченном пространстве. Опциональный комплект для настольного монтажа WAC500H-DMNT10F идеально подойдёт как для WAX300H, так и для WAC500H.