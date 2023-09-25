Две продвинутые точки доступа от Zyxel: NWANWA50AX Pro и NWANWA90AX Pro

25 сентября 2023, 11:45

Компания Zyxel Networks выпустила в продажу две новые точки доступа Wi-Fi начального ценового диапазона NWA50AX Pro и NWA90AX Pro.

Устройства от Zyxel обладают рядом неоспоримых преимуществ в сравнении с предлагаемыми на рынке точками доступа из этого же ценового сегмента.



Обе новинки – мультигигабитные точки доступа Wi-Fi 6 (AX3000) с антенной формулой MU-MIMO 3x3. Каждая модель располагает аплинк-портом на 2.5G, в то время как конкурирующие устройства, как правило оснащений портом 1G, что является «бутылочным горлышком» всей системы. Только порт 2,5G полностью раскрывает все возможности точки доступа стандарта AX3000. Кроме того, NWA50AX Pro и NWA90AX Pro полностью поддерживают 802.11ax (Wi-Fi 6) на частоте 2,4 ГГц, что практически не встречается в аналогичных устройствах других производителей.



При этом Zyxel NWA50AX Pro и NWA90AX Pro очень компактны и буквально помещаются на ладони. Новинки прекрасно справятся с задачами организации беспроводного доступа в интернет для предприятий общественного питания, хостелов, отелей, медицинских организаций, салонов красоты, бутиков и т.д.





Zyxel NWA90AX Pro и NWA50AX Pro обеспечивают высокую скорость беспроводного соединения при высокой плотности клиентов. Обе новинки, без сомнения, станут идеальным выбором для владельцев малого бизнеса, которым нужна недорогая точка доступа Wi-Fi 6 с мультигигабитным портом для поддержки большего количества подключенных устройств и приложений с максимальной скоростью.



В устройствах применены улучшенные антенны для 5 ГГц (3x3:2 в 5 ГГц и 2x2:2 в 2.4 ГГц). Это позволяет иметь максимальную скорость 3000 Мбит/с, а аплинк-порт 2.5G, которым оснащены новинки, обеспечивает поддержку мультигигабитных сетей.



Обе точки доступа, NWA90AX Pro и NWA50AX Pro, легко установить и настроить. Не потребуется никаких навыков работы с сетями – при подключении новинки проведут самостоятельную установку конфигураций с подходящим набором функций для малого бизнеса и дома. Это позволяет запустить сеть для клиентов и сотрудников за считаные минуты.



Устройства поддерживают управление через веб-интерфейс или централизованную систему управления сетью Zyxel Nebula. Во втором случае, установив мобильное приложение, администратор имеет возможность следить и управлять сетью дистанционно.



Чтобы лучше использовать более высокие скорости в диапазоне 5 ГГц, Zyxel NWA90AX Pro и NWA50AX Pro оснащены антеннами 3x3 с высоким коэффициентом усиления сигнала Wi-Fi. Это способствует расширению зоны покрытия и раздвигают границы беспроводной сети в ранее труднодоступные места.



В дополнение к усилению Wi-Fi точки доступа поддерживают мультигигабитные соединения. А поскольку аплинк-порт 2.5G может работать со стандартным кабелем категории cat5e, нет необходимости в замене кабельной инфраструктуры на предприятии или дома.



Разница между старшей и младшей моделями заключается в том, что NWA90AX Pro поддерживает портал авторизации (аутентификация по проколу IEEE 802.1X). Это позволяет не только организовать безопасность корпоративного уровня, но и гибкую возможность настраивать авторизацию в беспроводной сети для маркетинга и бизнеса.



Технология Zyxel Smart Mesh, которую поддерживают NWA50AX Pro и NWA90AX Pro, автоматически формирует динамические беспроводные соединения между точками доступа и упрощает развертывание Wi-Fi. Smart Mesh может избавить от прокладывания дополнительных кабелей, обеспечивая беспроводное соединение между точками доступа для увеличения радиуса покрытия.