Точка доступа Wi-Fi 6 Zyxel WAX630S

9 марта 2023, 14:45

В любых условиях новинка предложит каждому из подключаемых к ней клиентов направленное, более быстрое и стабильное соединение.



Увеличивает пропускную способность Wi-Fi до 2,9 Гбит/с и использует мультигигабитный Ethernet порт 2,5 Гбит/с, что позволяет работать на мультигигабитных скоростях в существующей инфраструктуре без необходимости замены кабелей.

Благодаря шести пространственным потокам (4x4:4 в 5 ГГц, 2x2:2 в 2,4 ГГц), возможностям OFDMA и MU-MIMO, Zyxel WAX630S раскрывает все возможности стандарта Wi-Fi 6. Модель обеспечивает сверхбыструю скорость и стабильную производительность для беспроводной сети и поддерживает все стандарты для бесшовного роуминга 802.11r/k/v.Встроенная технология смарт-антенны, доказавшая свою способность уменьшать межканальные помехи, непрерывно контролирует соединение и адаптивно регулирует диаграмму направленности антенны, чтобы обеспечить оптимальную производительность для каждого клиента. Это даёт возможность подключения большего количества пользователей и устройств без какого-либо снижения производительности или времени отклика даже в условиях высокой плотности клиентов.Чтобы удовлетворить растущие потребности в подключении к беспроводным сетям, WAX630S увеличивает пропускную способность Wi-Fi до 2,9 Гбит/с и использует мультигигабитный Ethernet порт 2,5 Гбит/с, что позволяет работать на мультигигабитных скоростях в существующей инфраструктуре без необходимости замены кабелей.Кроме того, благодаря технологии смарт-антенны, WAX630S обеспечивает оптимальную производительность при каждом подключении к беспроводной сети. Такие организации, как школы, отели и розничные магазины, могут легко перейти на новый стандарт Wi-Fi 6 по доступной цене.Поддержка всех стандартов бесшовного роуминга 802.11r/k/v позволяет беспроводным клиентам свободно перемещаться по зоне покрытия беспроводной сети, незаметно и мгновенно переключаясь между точками доступа.