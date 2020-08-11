Уличный маршрутизатор Zyxel LTE7480 обеспечивает скорость до 600 Мбит/с

Компания Zyxel Networks представила на рынке уличный маршрутизатор LTE7480, рассчитанный на работу в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.
Устройство, как утверждается, обладает расширенной функциональностью.
Маршрутизатор предназначен для организации высокоскоростного доступа в Интернет там, где отсутствует развитая кабельная инфраструктура, но обеспечивается покрытие мобильной связью. Формируемое соединение можно использовать как основной канал связи либо как резервный — на случай падения пропускной способности основного широкополосного канала.
Новинка соответствует стандарту LTE Category 12. Заявленная максимальная скорость входящего трафика составляет 600 Мбит/с, что достигается за счёт передачи данных с помощью четырёх пространственных потоков с двумя поднесущими. Конструкция предусматривает наличие четырёх встроенных направленных LTE-антенн.
Устройство наделено адаптером Wi-Fi 802.11b/g/n, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Поддерживается как режим моста, так и маршрутизатора, что обеспечивает гибкость развёртывания.
Сертификация IP68 и надёжный кожух означают, что маршрутизатор можно размещать на улице даже в экстремальных условиях. Всю настройку можно осуществлять дистанционно с помощью удобного веб-интерфейса.
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