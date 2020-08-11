Уличный маршрутизатор Zyxel LTE7480 обеспечивает скорость до 600 Мбит/с

11 августа 2020, 11:45

Компания Zyxel Networks представила на рынке уличный маршрутизатор LTE7480, рассчитанный на работу в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Устройство, как утверждается, обладает расширенной функциональностью.