Новый LTE-роутер Zyxel LTE3301-PLUS

17 января 2023, 15:15

Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A позволит подключить домохозяйство к высокоскоростному интернету, если рядом отсутствует надежная кабельная инфраструктура, но существует стабильный сотовый сигнал.



Кроме того, это отличное решение для организации резервного интернет-канала для домашнего или небольшого офиса. Благодаря поддержке LTE Cat. 6 и одновременному использованию двух частотных диапазонов AC1200 скорость доступа к интернету вырастет до 300 Мбит/сек для входящего трафика и 50 Мбит/сек для исходящего. Стабильность соединения по сотовой сети обеспечивает совместимость маршрутизатора с 4G и 3G стандартами. Функция резервирования соединения Dual-WAN Failover гарантирует пользователю безразрывное соединение.

Ключевые характеристики Zyxel LTE3301-PLUS:3GPP Release 10 Category 6 со скоростью передачи данных до 300/50 Мбит/сек* (DL/UL);одновременная работа в двух диапазонах AC1200;бесшовное переключение между 4G и 3G;поддержка нескольких частотных диапазонов, используемых в разных странах;режимы моста и маршрутизатора;поддержка Dual-WAN.Используя технологию агрегирования несущих 4G/LTE и обеспечивая загрузку данных со скоростью до 300 Мбит/сек, LTE3301-PLUS открывает новые возможности сверхбыстрого подключения к интернету одновременно для нескольких устройств.С Zyxel LTE3301-PLUS пользователи без ограничений получают беспроводной доступ к интернету независимо от того, где они находятся: у себя дома, в офисе или в любом другом месте, где есть покрытие 4G LTE.LTE3301-PLUS подключается к сетям 4G LTE и обеспечивает совместный доступ к интернету для других беспроводных устройств. Всего через этот маршрутизатор по Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц AC могут подключиться до 32 устройств.Пользователь можете подключить к одному из четырех Ethernet-портов LTE3301-PLUS какое-либо сетевое устройство, например, принтер или NAS.Встроенные функции маршрутизации поддерживают все типичные приложения. Если требуется использовать LTE3301-PLUS вместе с уже имеющимися или предпочитаемыми устройствами, например, точками доступа Wi-Fi старшего класса, шлюзами для малого бизнеса или шлюзами корпоративного класса, следует просто переключить LTE3301-PLUS в режим моста.Для бесперебойной работы интернета в небольшом офисе или при домашней работе можно использовать опцию резервного соединения WAN через сотовую сеть. Для включения функции Dual-WAN нужно подсоединить LTE3301-PLUS к имеющемуся шлюзу, через который вы подключаетесь к интернету, и затем настроить LTE как резервное соединение WAN (failover WAN).