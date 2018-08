Расширенная линейка аудиоустройств LG X-BOOM

23 августа 2018, 11:45

На выставке IFA 2018 в Берлине LG Electronics (LG) представит расширенную линейку аудиоустройств X-BOOM, в которую, помимо мини-систем и аудиосистем «всё в одном», войдут портативные Bluetooth-колонки X-BOOM Go и «умные» колонки XBOOM AI ThinQ.

Само название X-BOOM всегда ассоциировалось с мощностью звука в праздничной атмосфере, что помогло бренду завоевать 35 % мирового рынка в категориях мини-систем и аудиосистем «всё в одном».



В свою 60-ю годовщину LG активно развивает стратегию в области аудиоустройств, фокусируясь на качестве звука, а также на инвестировании в исследования и разработки. Одним из примеров стратегии стало партнёрство с Meridian Audio, чья технология внедрена в продукты линейки LG X-BOOM. Являясь пионером в производстве инновационных продуктов, Meridian сыграла важную роль в развитии и внедрении революционной аудиотехнологии Master Quality Authenticated (MQA), а также была эксклюзивным аудио брендом для премиальных автомобилей, таких как Land Rover, McLaren и Jaguar.



Мини-система X-BOOM (модель CK99) и музыкальная аудиосистема (модель OK99) «всё в одном» пользуются особой популярностью у потребителей благодаря оглушительному звучанию мощностью от 1800 до 5000 ватт, создающему атмосферу шумной вечеринки. С колесиком Pro DJ каждый сможет почувствовать себя диджеем, используя креативные функции микширования и скрэтчинга, а также интересные световые эффекты. Любители караоке смогут заглушить вокал практически в любой песне и настроить тональность при помощи функций Voice Canceller и Key Changer. Ручки и колесики Grab & Move позволяют LG OK99 придать новый смысл понятию «портативная аудиосистема».



Благодаря расширению линейки колонками X-BOOM Go (модели PK3/PK5/PK7) еще больше любителей музыки смогут оценить мастерство LG в создании аудиоаппаратуры. При создании X-BOOM Go разработчики использовали опыт бренда в формировании мощного звучания и праздничной атмосферы, предлагая пользователям непревзойденное качество и удобство. Передовая аудиотехнология Meridian в колонках X-BOOM Go обеспечивает воспроизведение чистых верхних частот и усиленных басов, а также исключительно мощного, точного звука, несмотря на компактность устройства.



X-BOOM Go — это первые беспроводные колонки с поддержкой aptX HD от Qualcomm для великолепного потокового 24бит/576кбит/с аудио высокого разрешения без потерь качества. Это способствует удовлетворению требований аудиофилов, не приемлющих искажение звука при передаче по Bluetooth. LG первой включила aptX HD в комплектацию смартфона в модели G5, и эта передовая технология используется по сей день в LG G7 ThinQ. Модели X-BOOM Go поддерживают функцию цветной подсветки, а также оборудованы ручками Grab-N-Go и X-grip для максимальной портативности и стабильности. Продолжительное время работы от батареи, устойчивость к воздействию окружающей среды (например, воды) делают колонки X-BOOM Go отличным решением для использования вне помещений.

Линейка колонок LG X-BOOM AI ThinQ включает модели WK7 и WK9 и поддерживает функцию голосового управления при помощи Google Assistant. В отличие от других колонок с искусственным интеллектом, качество звука в LG X-BOOM AI ThinQ — на первом месте. Партнерство LG и Meridian реализует весь потенциал компаний в области аудиотехники, создавая высококачественный звук, точное звучание вокала и басов. Звук без потерь High Resolution Audio в LG XBOOM AI ThinQ воспроизводит аудио так, как оно было записано в студии. Благодаря сотрудничеству LG и Google персональный ассистент Google Assistant интегрирован непосредственно в продукт как в домашнюю станцию. Это позволяет моделям WK7 и WK9 управлять совместимыми с Google Assistant устройствами «умного» дома, а также электроприборами LG, совместимыми с LG ThinQ. Ближе к концу года к колонкам X-BOOM AI ThinQ WK7, запуск продаж которых на ключевых рынках стартует в настоящее время, добавится модель WK9, оснащенная 8-дюймовым дисплеем Smart Display. Smart Display призван обеспечить большую интерактивность в использовании устройства.



Посетители стенда LG на выставке IFA 2018 в зале 18 смогут своими глазами увидеть продукцию LG X-BOOM и другие инновационные мультимедийные новинки для домашнего использования.