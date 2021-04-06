Мощность новых акустических систем LG для домашних кинотеатров достигает 770 Вт

6 апреля 2021, 10:45

Компания LG Electronics (LG) представила звуковые панели модельного ряда 2021 года, обеспечивающие качественное насыщенное звучание и набор интеллектуальных функций.

Аудиосистемы, предназначенные для домашних кинотеатров, используют преимущества технологии AI Sound Pro, реализованной в смарт-телевизорах LG. Адаптивный алгоритм умного звучания автоматически анализирует контент и оптимизирует параметры аудиосистемы. При помощи ТВ-пульта можно переключаться между встроенными в телевизор динамиками и внешней звуковой панелью.



Все новинки поддерживают технологии Dolby Atmos и DTS:X. Многие модели получили систему цифровой обработки сигнала Meridian, а некоторые — возможность работы сразу с несколькими голосовыми помощниками (Google Assistant, Amazon Alexa и Siri).



В серию вошли устройства с поддержкой различных форматов — 3.1.2, 5.1 и 5.1.2, а также 7.1.4. Мощность варьируется от 380 до 770 Вт.

Среди прочего стоит упомянуть функцию AI Room Calibration (поддерживается не всеми моделями): она позволяет быстро настроить акустику под особенности конкретного помещения, получив максимально качественное звучание.



В продажу на европейском рынке новинки начнут поступать в текущем месяце, а позднее LG пополнит ассортимент звуковых панелей другими моделями.

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