LG Radio+ розширює співпрацю зі Stingray

11 ноября 2025, 13:45

LG Electronics (LG) оголосила про партнерство зі Stingray Music для вдосконалення свого безкоштовного стримінгового аудіосервісу з підтримкою реклами — LG Radio+.

Застосунок доступний власникам LG Smart TV на базі webOS 6.0 і вище у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Південній Кореї. LG Radio+ надає понад 200 музичних каналів і сотні тисяч треків, що задовольняють найрізноманітніші смаки слухачів. Завантажити сервіс можна через LG Content Store, а також зі сторінок «Застосунки» і «Музичний портал» у webOS. Оновлений інтерфейс з інтуїтивним дизайном робить пошук музики, подкастів і радіопрограм простим і приємним.



Stingray Music має величезну бібліотеку пісень, відібраних музичними експертами з усього світу, що допомагає слухачам знаходити ідеальні треки для будь-якого настрою або ситуації. Користувачі LG Radio+ тепер можуть насолоджуватися широким вибором каналів, які охоплюють безліч жанрів і представляють місцевих виконавців.



Багато каналів Stingray Music створено з урахуванням регіональних особливостей, тож вони відображають місцеві музичні тенденції, смаки та культурні традиції. У США слухачам доступні різноманітні музичні напрями — від сучасних хітів на каналі Today’s Pop і легендарних композицій на Greatest Hits до традиційних мелодій на Country Classics та неповторного міксу Americana Road Trip. У Великій Британії користувачі можуть слухати Greatest Hits UK, Love Songs UK і Kids Hits UK — канали, які поєднують хіти з чартів, романтичні пісні та добірки для всієї родини. У Німеччині канали Today’s Pop Germany, Schlager і Kuschelsongs гармонійно поєднують сучасну попмузику з традиційними жанрами та культурним розмаїттям. А для шанувальників K-pop доступні канали K-Pop Summer Hits, Korean Ballads, Idols і Hot 100 Korea — від гарячих популярних гуртів і чартових хітів до сезонних треків і культових балад.



Щоб слухачі завжди залишались у тренді, популярні канали, як-от Today’s K-pop, оновлюються щотижня. Крім того, усі нові релізи додаються до бібліотеки в день офіційного виходу, щоб фанати могли слухати улюблених виконавців без затримок.



Власники LG Smart TV можуть ще більше розширити досвід прослуховування LG Radio+ за допомогою функцій AI Sound Pro або Clear Voice Pro. Технологія AI Sound Pro використовує алгоритми глибинного навчання для автоматичної оптимізації звуку залежно від жанру та середовища, створюючи глибше занурення в музику. Clear Voice Pro підсилює чіткість голосів, забезпечуючи кристально чисте звучання в новинах, подкастах або ток-шоу для комфортного сприйняття.



Оновлений інтерфейс LG Radio+ розроблено для безперервного прослуховування та зручної навігації: тепер подкасти, радіопрограми та музичні канали зібрані на одній інтуїтивній платформі. Новий дизайн допомагає легко орієнтуватися в контенті, перемикатися між прямими ефірами, відтворювати добірки та шукати подкасти. Окрема сторінка «Вибране» забезпечує миттєвий доступ до улюблених каналів і допомагає відкривати персоналізований контент.



Для зручності користувачів нове бічне меню забезпечує швидкий доступ до сторінок «Головна», «Музика», «В ефірі» і «Подкасти», кожна з яких позначена чіткою іконкою. Спрощене компонування та логічна структура дозволяють вільно переміщатися між розділами, забезпечуючи плавний і комфортний досвід прослуховування.