Нова пошта оголосила про призначення нового СЕО

15 октября 2025, 13:15

Цю посаду обійме Євген Тафійчук, операційний директор Нової пошти. Офіційно до керівництва компанією він приступить з 1 січня 2026 року.



До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень.

“Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній. Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього”, — зазначив Вячеслав Климов, співвласник Нової пошти.Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади. Він має 10 років успішного досвіду та глибоку експертизу в логістиці. Під його керівництвом відбулася трансформація кур'єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку. З 2021 по 2024 роки обіймав посади операційного директора Нової пошти як в Україні, так і в Європі.“Я продовжу концентруватись на головних стратегічних векторах розвитку компанії: FAST, EASY, SAFE. Моїми пріоритетами стануть безкомпромісна якість сервісу та зростання компанії в Україні та за її межами. Вірю, що саме те, як ми поводимо себе в деталях і як ставимось до клієнтів, визначає нашу якість та рівень сервісу”, — запевнив Євген Тафійчук.