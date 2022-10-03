Рівень підготовки до опалювального сезону на Київщині складає 98%

3 октября 2022, 9:45

В області вже комплексно підготовлено:



понад 7150 житлових будинків — проведено ремонт покрівель, систем опалення та холодного водопостачання;

понад 1000 шкіл та дитячих садків;

1015 закладів охорони здоров’я (лікарень, поліклінік, ФАПів).

До зими готові понад 1350 котелень.Також проведені підготовчі заходи у водопровідно-каналізаційному господарстві. Загалом відремонтовано понад 227 км водопровідних мереж, підготовлено майже 350 водопровідних та каналізаційних насосних станцій. Відремонтовано 966 свердловин.«Опалювальний сезон цьогоріч буде нелегкий. Для нас вкрай важливо не лише вчасно його розпочати, а й провести безперебійно в умовах воєнного стану. Аби бути готовими до будь-яких сценаріїв, працюємо спільно з керівниками на місцях. Задача номер один — накопичити достатню кількість резервних та альтернативних запасів палива та досконало пропрацювати антикризові заходи», — заступник голови КОВА Микола Бойко.