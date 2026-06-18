Італія не планує закривати соціальні мережі для неповнолітніх

18 июня 2026, 15:45

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що хоча вона не заперечує проти ідеї обмеження доступу до соцмереж для осіб молодше 16 років, не вважає такий крок достатньо ефективним для розв’язання проблеми.

За її словами, подібні обмеження легко обійти, тому сама заборона навряд чи стане дієвим інструментом. Заяву Мелоні зробила після завершення саміту G7.Тим часом Франція, Велика Британія та деякі інші країни розглядають можливість запровадження жорсткіших правил щодо доступу підлітків до соціальних платформ.