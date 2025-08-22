ВМС США створюють флот морських безпілотників для протидії Китаю, - Reuters

22 августа 2025, 9:15

Агентство зазначає, що перші випробування виявилися невдалими. Біля берегів Каліфорнії один автономний катер зупинився, інший врізався в його борт і впав у воду.

Раніше ще один морський дрон перекинув буксир, викинувши капітана за борт. Причини - збої в ПЗ та людські помилки.



Reuters також повідомляє, що американські військові надихнулися досвідом України, де дрони фактично нейтралізували частину чорноморського флоту росії. Але якщо українські розробки коштують близько $250 тис. і керуються дистанційно, то США прагнуть створити повністю автономний рій дронів. Причому ціна кожного катера оцінюється в мільйони доларів.