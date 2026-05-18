РФ продовжує шукати асиметричну відповідь на морські дрони

18 мая 2026, 12:15

У Ростові-на-Дону проектний центр «Сварог» анонсував створення безекіпажного катера «Сварог 1.0» — морської платформи із заявленою дальністю до 500 км, здатної не лише діяти як ударний морський дрон, а й виступати носієм БПЛА.

Найцікавіша тут концепція “дрон-носія”. Фактично йдеться про спробу створити морську платформу, яка зможе потай виводити FPV- або розвідувальні БПЛА ближче до мети, розширюючи радіус їх застосування та ускладнюючи виявлення.Подібний підхід багато в чому відбиває вплив війни у ​​Чорному морі, де ефективність українських морських дронів змусила Росію прискорено шукати власні рішення. При цьому РФ все частіше намагається уникнути концепції “одноразового катера” у бік універсальних платформ з модульною архітектурою та можливістю адаптації під різні завдання.Однак поки що проект виглядає швидше демонстрацією намірів, ніж готовою зброєю. Компанія-розробник залишається відносно новою структурою, а більшість характеристик ґрунтуються виключно на заявах самого ПЦ «Сварог».Окремим питанням є стійкість подібних катерів в умовах сучасної морської війни. Будь-який безекіпажний носій, що працює через супутникові канали зв'язку, залишається вразливим для радіоелектронного придушення, перехоплення керування та розвідувальних засобів.Проте сам тренд показовий: морські безпілотні платформи поступово перетворюються з вузькоспеціалізованих дронів-камікадзе на повноцінні багатоцільові вузли безпілотної війни. І Росія, зважаючи на все, намагається вбудуватися саме в цю концепцію — із запізненням, але вже з урахуванням досвіду останніх років війни в Чорному морі.