На GitHub опублікували повну технологічну схему виробництва радарного комплексу.

16 апреля 2026, 11:15

Один розробник виклав доступ проєкт фазованої антенної решітки на 10,5 ГГц, здатної відстежувати цілі на відстані до 20 кілометрів.

Репозиторій вже набрав 6 800 зірок на GitHub і поширюється під ліцензією MIT — тобто повністю безкоштовно та без обмежень на використання.



Пакет містить абсолютно все для самостійного складання — повні схеми та друковані плати, код обробки сигналів для FPGA, прошивку мікроконтролера STM32, графічний інтерфейс на Python з інтеграцією карт, а також підтримку GPS та інерціальної навігації.