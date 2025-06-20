Самая большая утечка в истории – почти 16 млрд. учетных данных

20 июня 2025, 9:45

По словам экспертов, скомпроментированные данные для входа и пароли открывают доступ «практически ко всем возможным онлайн-сервисам, от Apple, Facebook и Google до GitHub, Telegram и различных государственных служб».

Вилиус Петкаускас из компании Cybernews, которая занимается расследованием этой утечки, сообщил, что в общей сложности было обнаружено «30 утечек данных, содержащих от десятков миллионов до более 3,5 миллиардов записей каждая».Специалисты в сфере кибербезопасности рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/114708) и периодически обновлять пароли в своих учетных записях.